شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج خالد يوسف يتقبل عزاء شقيقه فى سرادق بقرية تصفا فى كفر شكر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المخرج خالد يوسف الصفوف لقبول العزاء فى وفاة شقيقه صلاح يوسف الذى وافته المنية ليلة أمس.

وتم دفنه بمقابر الأسرة، ظهر اليوم، فى قرية تصفا فى كفر شكر.

وأقامت أسرة المخرج سرادق عزاء كبير بالقرية لتقبل العزاء.

وشيع المئات من أهالى قرية تصفا فى كفر شكر جثمان المهندس صلاح يوسف شقيق المخرج خالد يوسف والنائب البرلمانى السابق، ظهر اليوم، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالقرية.

وتقدم الجنازة المخرج خالد يوسف كما شارك فيها كمال ابو عيطة احد الرموز السياسية ووزير القوي العاملة السابق والممثل عمر زهران احد ابطال فيلم الممر في مراسم تشييع جثمان شقيق المخرج خالد يوسف.

عزاء شقيق المخرج خالد يوسف

عزاء شقيق المخرج خالد يوسف

عزاء شقيق المخرج خالد يوسف

عزاء شقيق المخرج خالد يوسف

عزاء شقيق المخرج خالد يوسف

عزاء شقيق المخرج خالد يوسف

عزاء شقيق المخرج خالد يوسف

عزاء شقيق المخرج خالد يوسف