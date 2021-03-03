شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: تحرير 30 محضر لمحطات وقود وموازين.. وضبط مشغولات فضية بدون دمغات حكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مصلحة دمغ المصوغات والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عددا من الحملات على محطات الوقود والموازين التجارية والسوبر ماركت والصاغة، الحملات اسفرت عن تحرير عدد 9 محاضر لمحطات وقود، وتحرير عدد 2 محضر لموازين بسكول، وعدد 16 محضر موازين تجارية ماركت، وتحرير 3 محاضر موازين تجارية شركات، بالإضافة إلى ضبط 2 حرز عبارة عن مشغولات فضية بدون دمغات حكومية واردة من الخارج بقيمة 650 جرام ومشغولات ذهبية بقيمة 50 جرام، وتم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونياً.

كما أعلنت المصلحة عن دمغ 40150 جرام سبيكة ذهب، وتم دمغ 143357.80 جرام ذهب عيار 21، وكذلك 42944.70 جرام ذهب عيار 18، و16456 جرام فضة، وتوكد المصلحة أنها سوف تستمر بتوجيه الحملات على الموازين ومحطات الوقود والمشغولات الذهبية للتأكد من اختامها ومطابقتها للمواصفات.