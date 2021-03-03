شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد المائية يصدر حركة تعيينات وتنقلات واسعة بين قيادات الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، اليوم الأربعاء، حركة تعيينات وتنقلات واسعة بين قيادات الوزارة بمختلف المحافظات بالقرار الوزارى رقم 47 لسنة 2021.

جرى تكليف مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال الوادى بالمنيا المهندس عبدالحميد مصطفى النحاس البركاوى رئيسا للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى تكليف المهندس عبدالمنعم عبدالله نوح للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال الوادى .



شملت التعينات حسب بيان للمحافظة 15 قيادة، بينها ندب المهندس عمر درويش مصطفى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنيا للعمل مديرا عاما للإدارة العامة لخزان «اوين» بدولة أوغندا بقطاع شؤون مياه النيل.