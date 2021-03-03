شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم أطفال الأسر الأجنبية ضد شلل الأطفال بمدن البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الفرق الطبية بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال عملها في اليوم الأخير لها، لتطعيم قرابة 70 ألف طفل بمحافظة البحر الأحمر.

وقامت الفرق الطبية المتحركة والثابتة التابعة لمديرية صحة البحر الأحمر، والتى تم تخصيصها لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، بتطعيم الأطفال الأجانب المتواجدين والمقيمين بمختلف المدن.

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان أن هناك عدد كبير من الأجانب قاموا بإحضار أطفالهم للفرق الثابته للوحدات الصحية والمستشفيات لتطعيمهم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان، أنه تم عقد اجتماع لإعداد تقرير اليوم الثالث للحملة ومناقشة السلبيات والإيجابيات في أداء سير العمل، وتبين أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية تم تطعيم 58330 طفل من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمحافظة، من المصريين والغير مصريين بنسبة تغطية بلغت 85 %.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الفرق الطبية يبلغ عددها 240 فريق بواقع 64 فريق ثابت بالمركز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد 176 فريق متحرك تجوب المنازل.