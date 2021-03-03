شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية : مكتب خدمة المواطنين واجهة حضارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية الدور الذي يقوم به مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، والذي يُعد واجهة حضارية للمحافظة ويعبر عن رغبتها في تحقيق التواصل المستمر بين الدولة والمواطنين، فضلاً عن دوره الفعال في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، بإيصال شكواهم إلى الجهات المسئولة والمسؤولين من خلال التواصل مع مختلف الوزارات والهيئات، لفحصها ووضع حلول عاجلة لها في إطار القانون.

وأضاف المحافظ أن الهدف من هذه الجهود الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وزيادة معدلات الرضا وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وكذا تلبية احتياجاتهم في صورة سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

شدد محافظ الشرقية على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للمترددين على الديوان العام لتسليم الشكاوى، وعدم دخول أي مواطن لديوان عام المحافظة دون ارتداء الكمامة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات التباعد بين المواطنين.

أكد إبراهيم عز الدين، مدير إدارة خدمة المواطنين، أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، استقبل خلال فبراير الماضى 610 شكوى، تم الرد على 564 شكوى منها بنسبة 92٪، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، وأنه جاري فحص باقى الشكاوى للرد عليها تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بسرعة الرد والاستجابة وحل مشاكل المواطنين، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم وإنجازها بأقصي سرعة وتقديمها للمواطن بشكل لائق.

وأضاف أن الشكاوى التي استقبلتها الإدارة خلال فبراير الماضي، تنوعت ما بين بناء بدون ترخيص، وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي، وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى، بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد، وتظلمات من بعض الموظفين.