شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزيرين بسبب «تطوير العريش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بشمال سيناء، الأربعاء، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزارء ووزيري التنمية المحلية والتخطيط، بشأن إنشاء 3 محاور جديدة في مخطط تطوير مدينة العريش.

وقال رحمي بكير، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولي بشمال سيناء، إنه «إعمالا بحكم المادة رقم 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على تقدمه بطلب احاطة إلى رئيس مجلس الوزارء ووزيري التنمية المحلية والتخطيط في شأن اقتراح تطوير مدينة العريش وذلك بانشاء 3 محاور داخل المدينة، حيث أن المحور الاول من مسجد الخلفاء الراشدين وحتي المثلث، والمحور الثاني من مستشفي العريش حتي ميدان العتلاوي، والمحور الثالث الطريق الدائري جنوب العريش».

وأضاف «بكير» أن «المحورين الاول والثاني يسببان ضررا كبيرا للمواطنين من ازالة للمساكن والمنازل والمحال التجارية، اثارت غضب الكثيرين منهم والخوف الشديد على المستقبل خصوصا ان هذا الموضوع يطرح لاول مرة ومع وجود العديد من الاقتراحات والبدائب التي يستوجب النظر والتفكير فيها، والتي تجنب الاهالي كثير من الاضرار وتجنب الدولة دفع التعويضات».

وطالب بـ«إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الادارة المحلية لاعادة النظر في هذا الموضوع وسرعة دراسة المقترحات البديلة التي سوف تعرض على اللجنة»، مشيرًا إلى «تشكيل لجنة من الاهالي والمهندسين لدراسة الموقف وسرعة وضع الحلول البديلة لتطوير مدينة العريش دون ازالة وتخفيف الاضرار، ويمكن تحقيق السيولة المرورية من خلال فتح الميادين والشوارع المغلقة وفتح كوبري ملك المسامير بجسر الوادي ورصف الطرق المتهالكة واعادة الشئ لأصله».

طلب احاطة