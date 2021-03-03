شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ورشة العمل المشتركة بين الأكاديمية العربية للعلوم والمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة العمل المشتركة بين كلية النقل البحرى والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية تحت عنوان «نظرة ثاقبة للإطار الفني والقانوني للبضائع المنقولة بحراً على السفن التجارية»، بحضور المستشار صادق عبدالسلام بلال رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية.

تهدف ورشة العمل إلى الإلمام بكافة الجوانب الفنية البحرية الدولية ذات الصلة بالدعاوي القضائية، الإلمام بكافة المعاهدات الدولية ذات الصلة بالدعاوي القضائية، تطبيق عملي لمواد قانون التجارة البحري المصري مع مناقشة عدد من دراسة الحالات، وتطبيق عملي بالميناء لمحطات تداول البضائع وعلى أحد سفن شركات المجلس الاستشاري للكلية.

ومن جانبه، أعرب المستشار صادق عبدالسلام بلال، رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، عن سعادته بالمشاركة في ورشة العمل، متمنيا أن تكون مناسبة طيبة للقاء وتبادل الأفكار البناءة، الهادفة في تحقيق مزيد من التعاون بما يعود بالنفع والخير على المجتمع.

وبدوره، رحب الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالحضور، مشيرا إلى عمق ومتانة العلاقات بين الأكاديمية بمختلف بمؤسسات الدولة المصرية، والتعاون الدائم والمستمر.

إنطلاق فعاليات ورشة العمل المشتركة بين "الأكاديمية العربية للعلوم" والمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية - صور

إنطلاق فعاليات ورشة العمل المشتركة بين "الأكاديمية العربية للعلوم" والمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية - صور

إنطلاق فعاليات ورشة العمل المشتركة بين "الأكاديمية العربية للعلوم" والمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية - صور

إنطلاق فعاليات ورشة العمل المشتركة بين "الأكاديمية العربية للعلوم" والمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية - صور