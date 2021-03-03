شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و70 مليون جنيه إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف خلال 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن تحقيق هيئة الأوقاف المصرية في إيراداتها وأربحاها الاستثمارية فى الثمانية أشهر الأولى من العام المالى الحالى من 1 يوليو 2020 وحتى 28 فبراير 2021 نسبة نمو بلغت 23 % زيادة عن نفس الفترة من العام الماضى.

وأوضح التقرير، أن إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف الاستثمارية بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالى الحالى من 1 يوليو 2020 وحتى 28 فبراير 2021 مليارًا وسبعين مليونًا جنيه بزيادة تقدر بـ(197) مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى الماضى، فيما حققت إيرادات شهر فبراير الماضى نسبة نمو قدرها (39 %) بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، وهو ما يحقق أغراض الوقف ، ويمكن الوزارة من تحقيق شروط الواقفين ، ويعظم من شأن الوقف في خدمة المجتمع.

ويذكر أن هيئة الأوقاف المصرية حققت قفزة كبيرة فى الإيرادات من العام المالى 2013/2014م بقيمة (564,990,021) جنيهًا، لتصل في العام المالي 2019/2020م إلى (1,546,659,340)، بزيادة قدرها (981,669,319) جنيهًا ، بنسبة بلغت (173%).

وحققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد سنوى فى تاريخها، حيث بلغت إيرادات هيئة الأوقاف المصرية (1,546,659,340) جنيهًا، خلال العام المالي 2019/2020.

كما حققت هيئة الأوقاف المصرية نموًّا بنسبة (20,6%) خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021 بإيرادات بلغت (801,518,716) جنيهًا، بزيادة قدرها (136,763,029) جنيهًا عن نفس الفترة من العام الماضي.