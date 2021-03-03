شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تبدأ صرف معاشات مارس للشريحة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى اليوم الأربعاء، صرف معاشات مارس للشريحة الثانية، وذلك لمن يتقاضى أكثر من 1000 جنيه قبل زيادة يوليو الماضى وحتى 2000 جنيه، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة، منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة، كما حدث خلال الأشهر المقبلة.

وشكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين، بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون.‎

وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة"، مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

وأجاز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، لمستحقى المعاش في حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، مثل الأرامل والوالدين والأبناء وغيرهم، الحق فى الجمع بين أكثر من معاش، أو بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة.