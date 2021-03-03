شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسماء المستحقين فى الاختبار الشفوى بمسابقة مدير دعوة بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الإعلان عن أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي لمسابقة (مدير الدعوة ) بجنوب سيناء وذلك يوم الأحد المقبل، بمكتب مدير شئون الامتحانات والتدريب في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وبحسب الإعلان الرسمى فإنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا ببطاقة الرقم القومى، وجاءت أسماء المستحقين لدخول الاختبار كالتالى:

كفر الشيخ

علي عبد الستار محمد مصطفى

قنا

عبد الله أحمد عبد الراضي خليل

سوهاج

هلال شعبان علي محمد

جنوب سيناء

السيد يوسف السيد غيط

جنوب سيناء

أحمد رمضان محمود الحضري

المنوفية

عاصم محمد عبد العزيز التليتي

جنوب سيناء

محمد إبراهيم السعيد عواد

أسيوط

حسين عبد النبي حسين عمار

جنوب سيناء

محمود السيد محمود المكاوي

القليوبية

علي عبد النعيم علي حسن زهران