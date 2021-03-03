شكرا لقرائتكم خبر عن التخلص من مخلفات الأمطار بشوارع وميادين مدينة بلطيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللوء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، اليوم الأربعاء، على إستمرار العمل على رفع مخلفات الأمطار والمياه السطحية، بالقرى الأكثر تضررا الواقعة بين الشريط الساحلى للبحر والبحيرة، وذلك نتيجة إرتفاع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط شمالا وبحيرة البرلس جنوبا.

كما شدد السنوسي على ضرورة التخلص من مخلفات الأمطار فورا بكافة شوارع وميادين مدينة بلطيم.

امطار

امطار

امطار

امطار

امطار