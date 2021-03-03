شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. المجمع المقدس يعترف بـ قداسة القمص بيشوى كامل مؤسس كنيسة مارجرجس سبورتنج الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الأنبا بسادة، مطران أخميم وساقلتة، مقرر لجنة الطقوس بالمجمع المقدس – أعلى هيئة دينية في الكنيسة الارثوذكسية – اعتراف المجمع المقدس بقداسة القمص المتنيح بيشوى كامل كاهن ومؤسس كنيسة مارجرجس سبورتنج في الاسكندرية.

وقال «بسادة»، أن الاعتراف بقداسة المتنيح جاء بناءاً على توصية من الاباء الاساقفة العموميون في الاسكندرية وهم الأنبا بافلى أسقف المنتزة والأنبا إيلاريون أسقف غرب والأنبا هرمينا أسقف وسط وشرق، والقمص ابرام اميل الوكيل البابوى في الاسكندرية، وبناء عليه وافق الاباء أعضاء المجمع المقدس على تقديم توصية للمجمع بالاعتراف بقداسة القمص بيشوى كامل خلال الاجتماع غداً الخميس في وادى النطرون.

وقال مصدر كنسى، أن القمص بيشوى كامل راعي ومؤسس كنيسة مارجرجس سبورتنج بالإسكندرية، أسس أكثر من عشرين كنيسة، واسمه قبل الرهبنة سامي كامل اسحق أسعد، وتمت سيامته في 2 ديسمبر عام 1959 على مذبح كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بسبورتنج بالأسكندرية، ولد في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة في مصر، وهو رجل دين مصري كبير كان كاهن كنيسة مار جرجس في حي سبورتنج في اسكندريه.

وأشار إلى أن القديس كان صاحب فكرة انشاء حضانات في الكنائس لأطفال الأمهات العاملين بها وساهم في تأسيس 20 كنيسة في الاسكندرية، وفى نوفمبر سنة 1969 انتدبه البابا كيرلس السادس للخدمة الروحية في لوس انجلوس في امريكا لرعاية ابناء الكنيسه المصريه القبطيه في المهجر.

وأضاف أن القديس بيشوى كامل كان أول من فكر في انشاء حضانة لأطفال الامهات العاملات في كنيسة مار جرجس وهو ما قلدته كنائس كثيرة في الاسكندرية ومن ثم كنائس الجمهورية، فضلاً عن كونه أحيّا التقليد الكنسي القديم بالسهر في الكنيسة في ليلة السنة القبطية الجديدة «عيد النيروز» وراس السنة الميلادية.

توفى القمص بيشوى كامل في 21 مارس سنة 1979 بعد حياة مليئة بالعطاء والانجازات لخدمة أقباط الاسكندرية.

رسمياً .. "المجمع المقدس" يعترف بـ"قداسة" القمص بيشوى كامل مؤسس كنيسة مارجرجس سبورتنج الاسكندرية (صور وتفاصيل)

رسمياً .. "المجمع المقدس" يعترف بـ"قداسة" القمص بيشوى كامل مؤسس كنيسة مارجرجس سبورتنج الاسكندرية (صور وتفاصيل)

رسمياً .. "المجمع المقدس" يعترف بـ"قداسة" القمص بيشوى كامل مؤسس كنيسة مارجرجس سبورتنج الاسكندرية (صور وتفاصيل)