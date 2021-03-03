شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الحمام : رفعنا 70 طنا من القمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وجيه عمارة رئيس مدينة الحمام، إنه تم رفع حوالى ٧٠ طنا من القمامة من القطاع الجنوبي والشرقي والغربي لمركز ومدينة الحمام بشرق محافظة مطروح.

أضاف «عمارة» أن العمل برفع القمامة يتم بناء على تقسيم المدينة إلى عدة قطاعات وبحسب الكثافة السكانية لكل قطاع على أن يتم البدء في رفع القمامة في القطاعات الأكثر كثافة ثم الانتقال إلى القطاعات الأقل كثافة سكانية .

يأتى ذلك بناء على تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبناء على تكليف وجيه عمارة رئيس مركز ومدينة الحمام لنائب المركز رمضان الباجوري وتحت إشراف هشام عبدالرحيم مدير إدارة النظافة.