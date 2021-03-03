شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل وسفير فرنسا يشهدان توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت شركة ratp dev الفرنسية بإدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائيLRT (عدلي منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان).

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الأربعاء، توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائيLRT بحضور السفير الفرنسي لدى مصر ستيفان روماتيه، وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، حيث قام بتوقيع العقد من الجانب المصرى الدكتور عصام والي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ومن الجانب الفرنسي لورانس باتل رئيس المجلس التنفيذي لشركة RATP DEV الفرنسية.

جدير بالذكر أن الشركة الفرنسية ستقوم بإنشاء وإدارة مركز للسيطرة والتحكم في محطة عدلي منصور للسيطرة على الخط الثالث والقطار الكهربائي LRT كما ستقوم الشركة الفرنسية بتدريب العمالة والموظفين المصريين سواء بفرنسا أو بمصر على إدارة وصيانة وتشغيل وسائل النقل المتعاقد عليها (الخط الثالث – القطار الكهربائي LRT) وأن تنفيذ هذا التعاقد حالياً كان ضرورياً أثناء فترة التنفيذ وتشطيب المحطات لتواجد الشركة وتلبية أي مطالب لها أثناء التنفيذ ومعايشة الأعمال لتكون جاهزة للتشغيل فور إنتهاء أعمال الإنشاء.