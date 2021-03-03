شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تقدم الخدمات الطبية لـ 1614 شخصًا بقرية الجرنوس بمركز بني مزار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية الجرنوس بمركز بني مزار، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، بالقرى الأكثر احتياجا لاستهداف جميع المواطنين، خلال يومي 2،1 من مارس الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين.

قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فعاليات القافلة الطبية أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1614 حالة من المترددين على القافلة، بالإضافة لصرف الادوية وعمل الفحوصات الطبية اللازمة بالمجان.

أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أن اعمال القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 264 حالة جراحة، 518 حالة أطفال، 229 باطنة، 119 قلب، 117 جلدية، 92 نساء، 54 تنظيم أسرة، 61 أسنان، 160 حالة أنف وأذن بالإضافة لإجراء 78 تحاليل مختلفة وإجراء 35 حالة من الموجات الصوتية و10 أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 131 مترددا وتم خلع أسنان 8 حالة بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى 40 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى ندوات تثقيف صحي بحضور 90 متردد، حيث تم استخدام 12 عيادة متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.