شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حكم الإعدام في «الأسرة القاتلة» بالإسكندرية (تعرف على تفاصيل القضية) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، داخل سجن برج العرب في الإسكندرية، الأربعاء، حكم إعدام بحق مزارع ومقيم بقرية فلسطين دائرة قسم شرطة العامرية، وأبنائه كل من شعبان محمد ر،27 سنة سائق وحمودة م ر، 31 سنة عامل، سنة، بينما خففت المحكمة حكم المتهم شقيقهم الثالث إلى السجن 10 سنوات لإصابته بمرض نفسي، لإدانتهم جميعا بقتل شقيقهم الرابع رمضان ر، مزارع لسرقته، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة تمهيدا لتسليمهم لذويهم لدفنهم.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى عبدالمنعم، قضت بإعدام 3 متهمين ( شقيقين ووالدهما)، والسجن 10 سنوات لشقيقهم الثالث بعدما ثبت أنه يعاني مرض نفسى لقيامهم جميعا بقتل شقيقهم الرابع لسرقة أمواله .

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق محمد حافظ، ومجدي سلامة، وأمانة سر فايز بيومي ومصطفي البربري.

وكشفت أوراق القضية التي تعود إلى عام 2018، عن تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة عامل زراعى، في مياه ترعة بحيرة مريوط، منطقة محطة الرفع 3 في دائرة قسم شرطة العامرية.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة «ر.م أ» عامل زراعى، بكامل ملابسه مقيد اليدين والقدمين وبه كدمات في مختلف أنحاء الجسم.

تبين أن مرتكبى الواقعة، والد المجنى عليه وأشقاؤه، «م.ر. أ» -51 سنة عامل زراعى، و«ش .م .ر»-27 سائق، و«ح.م. ر»- 31 سنة عامل، و«ا.م .ر»-30 سنة، جميعهم سبق اتهامهم في عدة قضايا .

تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، للاستيلاء على مبلغ مالي بحوزته من حصيلة بيع خضار، بعد محاولة شقيقهم سرقته حيث تشاجروا معه وتجمعوا عليه وقتلوه، وألقوه في ترعة بحيرة مريوط، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.