شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طنطا تطلق موقعا إلكترونيا لتلقي إعتذار الطلاب عن الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن إطلاق موقع إلكتروني لتلقى إعتذارات الطلاب عن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021، سواء أعذار خاصة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد أو التخوف من الإصابة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي في ظل التخوفات التي صاحبت الطلاب وذويهم من انتشار الفيروس، وتنفيذاً للقرارات الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأشار رئيس الجامعة أن الموقع الإلكتروني يسمح للطلاب بتقديم الاعذار ورفع المستندات الطبية الخاصة بهم، وتقوم ادارات الكليات المختلفة بالاطلاع على المستندات واعتماداها واعلام الطلاب بالاعتماد، كما يسمح الموقع للإدارة العليا للجامعة بمتابعة يومية لإحصائيات الطلاب اللذين تقدموا بأعذارهم.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور رضا البسيوني مدير وحدة تطوير النظم، أنه من خلال البريد الإليكترني الرسمي للطالب والرقم القومي يسمح للطلاب بالدخول الى صفحته الشخصية ويمكنه تقديم اعتذار تخوف من الإصابة ويسمح له ذلك بالاعتذار عن الفصل الدراسي كاملاً دون احتساب ذلك العام الدراسي عام رسوب وذلك وفقاً للوائح والقوانين. أما فى حالة الاعتذار الخاص بالاشتباه أو الإصابة بالفيروس يمكن للطالب رفع ملفات طبية معتمدة من جهة حكومية ويقوم الطالب باختيار المواد التي سيقدم الاعتذار بها حيث يتم الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبي، ويسمح له بدخول باقي الامتحانات.