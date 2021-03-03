شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أنحاء متفرقة بمحافظة مطروح خاصة الأماكن الساحلية مثل مدينتى مرسى مطروح والحمام سقوط أمطار خفيفة، اليوم الأربعاء.

كما شهدت بعض المدن الأخرى سقوط أمطار على شكل زخات متقطعة مثل مدن النجيلة وسيدى برانى والسلوم.

من ناحية أخرى، لم تشهد واحة سيوة سقوط أية أمطار اليوم أو أمس في ظل الموجة الطقسية المنخفضة التي بدأت مساء امس وتستمر بحسب خبراء الأرصاد حتى الغد الخميس.

ومن المتوقع أن يشهد طقس الجمعة تحسنا ملحوظا في الطقس خاصة على السواحل الشمالية الغربية لمصر ومنها محافظة مطروح.