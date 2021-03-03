شكرا لقرائتكم خبر عن التجديد لـ الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط لفترة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق وزراء الخارجية العرب على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط لفترة جديدة.

وقال مصدر دبلوماسي عربي، إن وزراء الخارجية العرب قرروا بالإجماع الموافقة على طلب مصر التجديد لأحمد أبوالغيط وذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي يسبق الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي تبدأ في وقت لاحق اليوم .

وكان قد التقى أحمد أبوالغيط صباح الأربعاء، وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، وذلك قبيل انطلاق أعمال مجلس الجامعة الذي يعقد اليوم على مستوى وزراء الخارجية.

كما بحث أبوالغيط مع المهدي عدداً من القضايا الإقليمية ذات الأهمية المشتركة، إذ جدد أبوالغيط التزام الجامعة الثابت بالحفاظ على الحقوق المائية لكل من مصر والسودان فيما يتصل بملف سد النهضة ومساندتها للجهد المبذول للتوصل إلى اتفاق عادل وقانوني وملزم حول هذه القضية يراعي مصالح كافة الأطراف؛ كما أكد أبوالغيط التزام الجامعة الكامل بسيادة ووحدة أراضي الدولة السودانية وجدد مساندة الجامعة لكافة الإجراءات المشروعة التي يتخذها السودان لبسط سيادته وإنفاذ سلطته على كامل أراضيه، معرباً عن أمله في أن يتم تسوية الأزمة القائمة على الحدود السودانية الأثيوبية بالطرق السلمية وعبر الحوار وبشكل يحترم سيادة السودان على كامل أراضيه.