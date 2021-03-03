شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يوجه باستمرار أعمال الرصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة عدد منها، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقاً لأعمال الطرح والترسية.

ففي سيدي غازي، أشرَف المهندس هاني يوسف، رئيس المركز والمدينة، على أعمال الرصف بطريق منشه الشرقية، حيث تم فرد طبقة السن تمهيداً لأعمال الرصف، وذلك ضمن خطة هيئة الطرق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

وتابع أشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على اعمال الرصف ووضع الطبقة الاسفلتية النهائية بطريق ابو سكين- كوم الحجر، بطول ٥كم وبعرض ٦م، حيث تم رصف ٥٠٠م من قرية ابو سكين اتجاه كوم الحجر، بالإضافة إلى متابعة أعمال رصف طريق عزبة حميدة التابعة للمدينة، مشدداً بالالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية لأعمال الرصف، وذلك ضمن خطة هيئة الطرق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما اشرَف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، على استكمال أعمال رصف طريق صبري القاضي، وذلك بالتوازي مع أعمال التطوير بمحور سعد زغلول بغرب كفرالشيخ.

ووجه محافظ كفرالشيخ، الإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.

وأكد أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.

الرصف

الرصف

الرصف

الرصف

الرصف