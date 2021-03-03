شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم بني سويف»: طلاب «أولى إعدادي» أنهوا «الامتحان المجمع» دون مشكلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، إن غدا سيؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان المجمع للفصل الدراسي الأول.

وأضافت «يوسف» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن طلاب الصف الأول الإعدادى أنهوا الامتحان المجمع للفصل الدراسي الأول في ضوء الاشتراطات الصحية مع التباعد الاجتماعى داخل كل لجنة، مؤكدة أنه لم تحدث أي مشكلات داخل اللجان.