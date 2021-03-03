شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال محاميّ الإسكندرية على حملة التبرع بالدم.. و«علام» في المقدمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت حملة التبرع بالدم، التي نظمتها نقابة المحاميين الفرعية بالإسكندرية لصالح أعضاء النقابة من المرضى وأسرهم، صباح الأربعاء، بفناء محكمة المنشية وسط المدينة إقبالًا ملحوظا من محامى المحافظة.

من جانبه تقدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين في الإسكندرية، للتبرع بدمه كأول متبرع في الحملة، وحث أعضاء الجمعية العمومية على التبرع للقضاء على مشكلة عدم توفر الدم.

وقال «علام» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن حملة التبرع بالدم تنظم للمرة الأولى لصالح المحامين وأسرهم، بعد أن تلقينا عدة شكاوى من معاناة المحامين المرضى أو أسرهم من صعوبة الحصول على الدم في حالات مرضية تحتاجه بشده وفي وقت سريع، لذا قررنا إطلاق حملة للتبرع بالدم لصالحهم.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع بنك الدم بأن يكون التبرع لصالح نقابة المحامين في الإسكندرية، وعند احتياج أي عضو بالنقابة للدم يتم توفيرها بشكل سريع وبخطوات بسيطة بين بنك الدم والنقابة، مشيرًا إلى أن تلك الحملة لن تكون الأخيرة وسيتم تكرارها مرة أخرى حتى نتأكد أن مشكلة نقص الدم للمحامين المرضى أو أسرهم قد انتهت فعليًا.

إقبال محامو الإسكندرية على حملة التبرع بالدم .. و"علام" اول المتبرعين- صور

إقبال محامو الإسكندرية على حملة التبرع بالدم .. و"علام" اول المتبرعين- صور

إقبال محامو الإسكندرية على حملة التبرع بالدم .. و"علام" اول المتبرعين- صور

إقبال محامو الإسكندرية على حملة التبرع بالدم .. و"علام" اول المتبرعين- صور

إقبال محامو الإسكندرية على حملة التبرع بالدم .. و"علام" اول المتبرعين- صور

إقبال محامو الإسكندرية على حملة التبرع بالدم .. و"علام" اول المتبرعين- صور

إقبال محامو الإسكندرية على حملة التبرع بالدم .. و"علام" اول المتبرعين- صور