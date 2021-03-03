شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم المنوفية يتابع انتظام سير امتحانات الصف الأول الإعدادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في المنوفية بعمل جولة تفقدية لمتابعة انتظام امتحانات النقل لنهاية الفصل الدراسي الأول ببعض المدارس الإعدادية بإدارتي منوف والشهداء التعليمية، حيث يؤدي، اليوم، طلبة الصف الأول الإعدادي الاختبار المجمع في جميع المواد الدراسية التي تضاف للمجموع، بينما يؤدي طلبة الصف الأول الثانوي بنظام التابلت اختبار مادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية.

بدأت الجولة التفقدية بمتابعة سير الامتحان بمدرسة العراقية الإعدادية التابعة لإدارة الشهداء التعليمية، ثم توجه مدير المديرية إلى مدرسة الشهيد شعبان المليجي الإعدادية بمنشأة سلطان التابعة لإدارة منوف التعليمية حيث اطمئن على عدم وجود أي شكوى من الطلاب حول الامتحان، كما اطمئن على التزام الجميع طلابا ومعلمين من اتباع الاجراءات الاحترازية داخل اللجان للوقاية من عدوى فيروس كورونا .

وقام مدير المديرية بمتابعة انتظام سير امتحانات الصف الأول الثانوي العام بمدرسة منشأة سلطان الثانوية بنات التابعة لإدارة منوف التعليمية للتأكد من تمكن جميع الطلاب من أداء الامتحان الالكتروني لمادة الرياضيات والتعرف على أية معوقات وتذليلها أمام الطلاب.