شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم «الدايرة» يكشفون أسرار وكواليس المسلسل السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء السبت المقبل واحتفالية بأسرة مسلسل الدايرة، يحل النجم احمد صلاح حسنى، والفنانة ايناس كامل، والفنان اسلام جمال ضيوفا على الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج «واحد من الناس» على شاشة قناة الحياة.

ويتحدث نجوم وابطال العمل عن كواليس وأسرار تذاع لأول مرة عن المسلسل ونجاحه، وكواليس إذاعة المسلسل قبل شهر رمضان، على الرغم من تحديات «كورونا».

ويكشف أحمد صلاح حسني عن شخصية الطبيب النفسي التي يقدمها خلال أحداث المسلسل وهل ذهب إلى طبيب نفسي بالفعل حتي يتعرف على أبعاد الشخصية، وتعاونه للمرة الثانية مع المؤلف محمد عبدالمعطي والمخرج أحمد سمير فرج، وكواليس اعتزاله مبكرا كرة القدم على الرغم من موهبته ولعبه كرة القدم بالنادي الأهلي، وخوضه تجربة التلحين لكبار المطربين، ومنهم عمرو دياب وحماقي وشيرين وغيرهم، كما يكشف ولأول مرة عن أسرته ومشاركته خلال رمضان المقبل بمسلسل «كوفيد 25» مع الفنان يوسف الشريف.

كما تتحدث إيناس النجار عن بدايتها كمذيعة ثم خوضها تجربة التمثيل ومشاركتها خلال رمضان المقبل بمسلسل بمسلسل «كوفيد 25» مع الفنان يوسف الشريف.

ويتحدث اسلام جمال عن نجاح مسلسل «الدايرة»، وكواليس مشاركته وايضا نجاحه في دور سليم بمسلسل جمال الحريم ومشاركته في مارثون دراما رمضان من خلال الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء السبت المقبل على شاشة الحياة.