شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة توقع مذكرة تفاهم مع كلية الطب بجامعة بدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الأكاديمية الطبية العسكرية مذكرة تفاهم مع كلية الطب بجامعة بدر في مجالات التعليم والتدريب وتأهيل الأطباء والعاملين بالخدمات الطبية والصحية.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية لتطوير وتحديث مجالات الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وذلك لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر في شتى المجالات.

جاء ذلك حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء.

وتهدف المذكرة إلى تبادل الزيارات وتعزيز أواصر التعاون العلمى بين أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات العلمية بين الأقسام المتناظرة بهدف الإطلاع وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات البحث العلمي وكذلك التنسيق والاستفادة المشتركة من الخبراء الأجانب عند زيارة أي من الطرفين، كما تم التعاون على تدريب الأطباء والعاملين بالخدمات الطبية والصحية في مختلف التخصصات الطبية، فضلاً عن تنظيم ندوات علمية وحلقات نقاش وبحث وورش عمل فنية مشتركة في الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بهدف الإستفادة القصوى لكلا الجانبين.

يأتي ذلك إنطلاقًا من حرص القوات المسلحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك في آليات العملية التعليمية والبحثية الشاملة بما ينعكس آثاره على الإرتقاء بالمستوى الطبي لتطوير المنظومة الصحية في مصر.

القوات المسلحة توقع مذكرة تفاهم مع كلية الطب بجامعة بدر