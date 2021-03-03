شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار بـ 15.7 جنيه .. أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء في الجمارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة للتقييم الجمركي، بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، فى وزارة المالية أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء، وذلك وفق منشور حمل رقم 41 لسنة 2021.

وشملت القرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى المعلنة من البنك المركزى والتى سيتم العمل بها اليوم.

وقامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به.

الدولار بـ 15.7 جنيه .. أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء (تعرف عليها)