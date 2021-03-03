شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع المشروعات الخدمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

وأشرَف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على استمرار أعمال رفع بقايا مياه الأمطار بالمناطق المستهدفة ومحيط المدارس بقرية البكرية بالساحل القبلي، بالإضافة إلى تفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتشديد بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية، فضلاً عن عمليات التعقيم قبل وبعد الامتحان، واتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامة الطلاب.

وأشرَف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، على أعمال إصلاح كسر بخط مياه بشارع سكة روينه بغرب كفرالشيخ، حيث تم رفع المياه المتراكمة نتيجة الكسر من الشارع وعودته للعمل بأسرع وقت، تيسيراً على الطلبة والمواطنين في منطقة المدارس، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بكفرالشيخ.

وأشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال تدبيش وتكاسي بحر المنصور من أمام تجمع الهنداوي، التابع للوحدة المحلية بالبنا، بطول ١٥٠م تقريباً، مشدداً على الانتهاء من الاعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد، ومراعاة الاشتراطات الفنية والهندسية لأعمال التكاسى.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، سير العملية التعليمية وانتظام الامتحانات بدائرة الوحدة المحلية بالقن، بالإضافة إلى متابعة أعمال تسليك خطوط خفض المنسوب بالقرية.

كما تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال إصلاح خط مياه مكسور بقرية روس الفرخ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشرَف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على اعمال التطهير والتعقيم بلجان الامتحانات، وذلك لحماية الطلاب والمعلمين من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

كما تابع المهندس هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، امتحانات الترم الأول بالمدارس، للتأكد من انتظام سير عملية الامتحانات، وكذا التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

وأشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، بالإضافة إلى متابعة أعمال رش وتطهير وتعقيم المدارس قبل وبعد أداء الامتحانات بالمدينة والقرى.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية حتى وقتنا الحالي تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.