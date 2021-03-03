شكرا لقرائتكم خبر عن حملة موسعة لرفع الإشغالات بمدن وقرى كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والأرصفة المخالفة والإعلانات غير المرخصة والمنتهي ترخيصها، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، مؤكداً على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا بمراكز ومدن المحافظة.

وأشرَف المهندس هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، على أعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالمدينة، بالتنسيق مع قسم الإشغالات.

كما تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الإشغالات بقرية الحرية، والعمارات السكنية بالمنطاوى، وأيضاً بالمحطة وشارع السوق، بالتعاون مع قسم الدعاية والاعلان، وبالتنسيق مع قسم الإشغالات.

كما قاد شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، حملة موسعة لرفع الإشغالات المخالفة من شوارع المدينة. بينما قاد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ حملة لرفع الإشغالات من شوارع وأحياء عاصمة المحافظة. وقادت رئاسة مركز ومدينة دسوق حملة موسعة بشارع سعد زغلول لإزالة الإشغالات ونقل الباعة الجائلين من عرض الشارع.

ووجَّه محافظ كفرالشيخ بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين.