شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم مطروح» يتفقد امتحان الصف الأول العدادي في مدرستين بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، الأربعاء، بجولة تفقدية مفاجئة لمدرستي السيدة عائشة الاعدادية بنات ووادي ماجد الاعدادية بنين وسط مدينة مرسى مطروح لمتابعة مسار امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول لطلاب الصف الأول الإعدادي فترة واحدة لمدة ساعتين بنظام أسئلة الاختيار من متعدد وسط تدابير وقائية مشددة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب .

وأوضح سلامة أن الامتحان في مستوي الطالب المتوسط والأسئلة واضحة لافتاً أنه شدد على مديري الإدارات التعليمية بضرورة مواصلة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المحكمة في مواجهة كورونا مع اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية وفق الضوابط الوزارية وبسهولة ويسر.

وتابع وكيل الوزارة سير العمل بلجنتي النظام والمراقبة في المدرستين مؤكدا لأعضائها ضرورة الالتزام بالمصداقية والأمانة المهنية وتقدير المسئولية لإعطاء كل طالب حقه كاملا دون نقصان مع الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية.

وقدم مدير المديرية الشكر والتقدير للأستاذة صابرين بحر مدير مدرسة السيدة عائشة وهيئة التدريس بالمدرسة، موجهاً مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية بتكريمهم عرفانا بالمجهودات المبذولة والعطاءات الزاخرة والتي توجت بتحقيق عملية امتحانية متكاملة يسودها الجدية والالتزام والانضباط.