شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنبؤ بالفيضان: أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بقطاع التخطيط، إلى سقوط أمطار خفيفة غدا الخميس على السواحل الشمالية الشرقية وقد تصل إلى بعض محافظات الوجه البحرى.

ويسود اليوم اخفاض ملموس للحرارة بالمناطق الشمالية ويكون الشعور بالطقس بارد نهارًا على المناطق الشمالية ، مائل للبرودة إلى لطيف على شمال ووسط الصعيد ومعتدل جنوبًا نهارًا، و شديد البرودة ليلًا.

وتتشكل السحب على المناطق الشمالية يصاحبها هطول الأمطار على مناطق متفرقة من مدن الساحل الشمالي ، شمال الدلتا و شمال سيناء قد تغزر أحيانًا ويصحبها الرعد ، تمتد بشكل أقل لمناطق من وسط الدلتا ، قد تمتد لأجزاء من جنوب الدلتا ، القاهرة و القناة، فيما تكون الأجواء مشمسة على مناطق وسط وجنوب الجمهورية.

كما تنشط الرياح على أغلب المناطق بنسب متفاوتة ، تكون نشطة إلى قوية على شمال غرب البلاد و أجزاء من البحر الأحمر والخليجين، وحالة البحرين مضطربة و غير ملائمة للأنشطة البحرية.

كما تتشكل الشبورة في الصباح الباكر على مناطق محدودة من شمال الجمهورية.