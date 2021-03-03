شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنبؤ بالفيضان: أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية الشرقية والان مع تفاصيل الخبر
ويسود اليوم اخفاض ملموس للحرارة بالمناطق الشمالية ويكون الشعور بالطقس بارد نهارًا على المناطق الشمالية ، مائل للبرودة إلى لطيف على شمال ووسط الصعيد ومعتدل جنوبًا نهارًا، و شديد البرودة ليلًا.
وتتشكل السحب على المناطق الشمالية يصاحبها هطول الأمطار على مناطق متفرقة من مدن الساحل الشمالي ، شمال الدلتا و شمال سيناء قد تغزر أحيانًا ويصحبها الرعد ، تمتد بشكل أقل لمناطق من وسط الدلتا ، قد تمتد لأجزاء من جنوب الدلتا ، القاهرة و القناة، فيما تكون الأجواء مشمسة على مناطق وسط وجنوب الجمهورية.
كما تنشط الرياح على أغلب المناطق بنسب متفاوتة ، تكون نشطة إلى قوية على شمال غرب البلاد و أجزاء من البحر الأحمر والخليجين، وحالة البحرين مضطربة و غير ملائمة للأنشطة البحرية.
كما تتشكل الشبورة في الصباح الباكر على مناطق محدودة من شمال الجمهورية.