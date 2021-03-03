شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مكتب التمثيل العمالي، فى القنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية ، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 367 ألفاً و758 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليون و537 ألفاً و 228 جنيهاً مصرياً تقريبا.

وكلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وبمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال فبراير الماضي عن توفير فرص عمل بالداخل واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالي 295، منها 263 اعتماد عقود وتأشيرات والباقي فرص عمل .

وتم خلال الشهر تسوية 58 شكوى وديا، وإحالة 9 شكوى للقضاء بإجمالي الشكاوي 67 شكوي، فضلا عن القيام 133 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم عمل 5 زيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلا عن عقد 4 اجتماعات مع التجمعات العمالية، والرد على 124 استفساراً للعمالة المصرية بالرياض من خلال المكتب.