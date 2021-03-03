شكرا لقرائتكم خبر عن بدر عبد العاطي يجري مشاورات سياسية مع نائب وزير خارجية روسيا حول عدة قضايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري ألكسندر جروشكو نائب وزير خارجية روسيا المشاورات السياسية مع بدر عبد العاطي نائب وزير الخارجية.

وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة نشرته علي موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) اليوم أن كلا الجانبين بحثا عددا من القضايا الدولية والاقليمية بما في ذلك الوضع في أوروبا، والأقاليم المجاورة وكذلك منطقة الشرق الأوسط فضلا عن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي مضيفا أن كلا الجانبين أكدا اهتمامهما باستمرار الحوار المكثف في هذا المجال.