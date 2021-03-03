شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الحيوان تحتفل باليوم العالمى للحياة البرية ومرور 130 عاما على إنشائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الادارة المركزية لحدائق الحيوان، منذ قليل، باليوم العالمى للحياة البرية، والذي يوافق أيضا مرور 130 عام على إنشاء الحديقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، والدكتورة مها صابر مدير حديقة الحيوان.

وأعرب الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، عن سعادته بمرور 130 عاما على حديقة الحيوان، والذى يتوافق مع اليوم العالمى للحياة البرية . وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، فى تصريحات له ، أن حديقة الحيوان تراث وجزء من تاريخ مصر وتكشف للعالم كله أن مصر كانت سباقة فى الرفق والحفاظ على الحيوان، لافتا إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التى وقعت على أهم الاتفاقيات للحفاظ على الطبيعة وحماية الحيوانات من خطر الانقراض. وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إلى أن الحديقة شهدت خلال الفترة الماضية تطوير على كافة المستويات من الاهتمام بالاشجار والمساحات الخضراء، قائلا :" نحرص على تقديم خدمات جديدة متطورة للزوار". وأضاف أنه تم العمل على رفع كفاءة الحديقة والاهتمام بمنظومة النظافة لتكون على أعلى مستوى حتى أصبحت الحديقة سماتها النظافة، فضلا عن الاهتمام بالحياة البرية وصحة الحيوانات ومظهرها وتدبير الحيوانات بدون أى أعباء مالية أو تكاليف. كما أكد رجائى على العمل وفق خطة علمية على إكثار الحيوانات تعتمد على التغذية والوقاية الصحية وخلق بيئة للحيوانات تماثل بيئتها الطبيعية ، لافتا إلى أنه تم استقطاب حيوانات جديدة فى الفترة الأخيرة من بينها الزراف والدب الروسى ،و النمور البنغالية بشراستها وجمالها، قائلا :" وفرنا حيوانات كثيرة ومستمرين فى التطوير".

يذكر أن العالم قرر الاحتفال باليوم العالمى للحياة البرية فى ديسمبر 2013، حيث أقرّت الدورة الثامنة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان اليوم العالمى للحياة البرية، وذلك لنشر الوعى بأهمية الحيوانات والنباتات البرية.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمى للحياة البرية إلى تضافر الجهود بين كافة الجهات للحفاظ على الانواع المختلفة من الكائنات البرية وحمايتها من خطر الانقراض ومكافحة الجرائم ضد الحياة البرية.

وفى الثالث من مارس فى كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمى للحياة البرية تحت شعار واحد بهدف توحيد الجهود العالمية تجاه هدف واحد.