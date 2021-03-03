شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الطلب على السفر الجوى خلال شهر يناير بسبب جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوى "إياتا" عن نتائج حركة المسافرين لشهر يناير من هذا العام، والتي أظهرت انخفاضاً في الحركة الجوية، وذلك بالمقارنة مع مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال شهر يناير 2019 وبالمقارنة أيضاً مع شهر ديسمبر 2020.

وقام الإتحاد بالمقارنة مع مستويات العام 2019 نظراً لأن المقارنات بين النتائج الشهرية 2021 و2020 مشوهة بالتأثير الاستثنائي للجائحة، حيث انخفض إجمالى الطلب في يناير 2021 بنسبة 72.0٪ مقارنة بشهر يناير 2019، وكان ذلك أسوأ من الانخفاض السنوى المسجل في ديسمبر 2020 بنسبة 69.7٪.

وقال الإتحاد الدولي للنقل الجوي، إنه على الرغم من تزايد انتشار اللقاح ضد الفيروس، إلا أن عام 2021 بدأ بشكل أسوأ من نهاية العام 2020، حيث إن السلالات الجديدة من الفيروس تدفع الحكومات إلى تشديد قيودها على السفر".

وأضاف الإتحاد الدولي " الآياتا" ، إن عدم اليقين بشأن المدة التي ستستمر فيها هذه القيود له تأثير أيضاً على السفر في المستقبل، الأمر الذي ينعكس على معدلات الحجوزات الآجلة في فبراير من هذا العام لموسم السفر الصيفي في نصف الكرة الشمالي والتي سجلت انخفاضاً بنسبة 78٪ من المستويات المسجلة في فبراير 2019.