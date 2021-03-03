القوى العاملة: تعيين 5341 شاباً بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية 5341 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 12 من ذوي القدرات.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، بالإضافة إلى توفير 393 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلا عن استخراج 3664 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي - إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم تسجيل 54 عاملاً جديداً، كما تم صرف منحاً للرعاية الإجتماعية والصحة لتلك الفئة بلغت 180ألف جنيه لـ 62 عاملاً منها 34 منحة مولود، و 18 منحة زواج، و 13 وفاة أحد الأقارب، ومنحة وفاة عامل، فضلاً عن 6 منح رعاية صحية لـ 6 عمال.

وقال الغمراوي، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 376 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وأسفر عن تحرير 247 محضر سلامة و57 حالة غلق إداري، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1167 منشأة، وأسفر عن تحرير 197 محضراً، فضلاً عن التفتيش على 331 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 9 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم فض اضرابات واعتصامات عمالية بـ 5 منشآت لـ 1511 عاملا.

وفي مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية قامت بالتفتيش على 11 شركة، واعتماد 156 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 444 تفويض ووكالة لشركات بها 587 فرصة عمل.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم استخراج 5 ترخيص عمل لأجنبي من العاملين في نطاق المحافظة، وتجديد 11 ترخيصا آخرين، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.