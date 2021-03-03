من سيئ إلى أسوأ.. "الإياتا": الطلب على السفر يسجل معدلات أقل في يناير 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، نتائج حركة المسافرين لشهر يناير الماضي، والتي أظهرت انخفاضًا في الحركة الجوية بالمقارنة مع مستويات ما قبل جائحة (كوفيد-19) خلال شهر يناير 2019، وبالمقارنة أيضًا مع شهر ديسمبر 2020.

وقام الاتحاد بالمقارنة مع مستويات عام 2019؛ نظرًا لأن المقارنات بين النتائج الشهرية 2021 و2020 مشوهة بالتأثير الاستثنائي للجائحة.

وقال ألكساندر دي جونياك رئيس "الإياتا": من المؤسف أن يبدأ العام بشكل أسوأ من نهاية عام 2020، على الرغم من تزايد انتشار اللقاح ضد الفيروس؛ حيث إن السلالات الجديدة من الفيروس تدفع الدول إلى تشديد قيودها على السفر.

وأضاف ألكساندر: إن عدم اليقين بشأن المدة التي ستستمر فيها هذه القيود له تأثير أيضًا على السفر في المستقبل؛ الأمر الذي ينعكس على معدلات الحجوزات الآجلة في فبراير الماضي، وما يترتب عليه من موسم السفر الصيفي، والذي بدا في نصف الكرة الشمالي، وسجلت الحركة انخفاضًا بنسبة 78٪ من المستويات المسجلة في فبراير 2019.

وشهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط انخفاضًا في الطلب بنسبة 82.3٪ في يناير، مقارنة بشهر يناير 2019، والذي لم يتغير على نطاق واسع من انخفاض الطلب بنسبة 82.6٪ في ديسمبر، مقارنة بالعام الماضي، وانخفضت السعة بنسبة 67.6٪، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 33.9 نقطة مئوية إلى 40.8٪.

وانخفضت حركة مرور الخطوط الجوية الإفريقية بنسبة 66.1٪ في يناير؛ وهو تحسن متواضع مقارنة بانخفاض 68.8٪ المسجل في ديسمبر مقارنة بالعام الماضي، وانكمشت قدرة يناير بنسبة 54.2٪ مقارنة بشهر يناير 2019، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 18.4 نقطة مئوية إلى 52.3٪.