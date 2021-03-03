شرطة التموين: ضبط 1227 قضية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1227 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية، بحوزته (3,82 طن "لحوم ومصنعاتها – كبدة - أسماك فليه") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون واللمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، (مالك مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، بحوزته (1992 لتر زيت طعام معبأ داخل عبوات) غير صالح للاستهلاك الآدمي؛ لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكيل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لاستخدامه في تصنيع المخبوزات بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وضبطت الحملات (مالك مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، بحوزته (10,08 طن "أرز أبيض– مكرونة - صلصة") تم حجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعد المتداول وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.