شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة السويس» يفاجئ مستشفى الصدر ويقرر الخصم من مستحقات شركة النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ الدكتور إسماعيل الحفناوي كيل وزارة الصحة بالسويس، مستشفى الصدر في السابعة من صباح اليوم، لمتابعة التمريض والأطباء والتأكد من وجود المستلزمات الطبية والأدوية في طوارئ المستشفى وتواجد الطبيب النوباتجى والتمريض.

يأتي ذلك في إطار الجولات المفاجئة لضبط العمل والتأكد من وجود الفريق الطبى في النوبتجيات المعتادة.

وأبدي وكيل وزارة الصحة استيائه من الوضع الخاص بالنظافة، وقرر الخصم من شركه النظافة لحين مراعاة كل شروط التعاقد فيما يخص الالتزام بنظافة المستشفيات والالتزام بالزى وتواجد عمال النظافة وفقاً لتوزيع المتفق عليه مع مدير المستشفى.