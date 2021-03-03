شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع السفير الياباني تنمية الصادرات الزراعية والاستزراع السمكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نوكي مازاكي، السفير الياباني بالقاهرة، لبحث التعاون الزراعي بين البلدين، خاصة في مجال المنتجات الزراعية

وقال وزير الزراعة في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن العلاقات المصرية اليابانية شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة في جميع المجالات، وأن الموالح المصرية تغزو حاليًا الأسواق اليابانية وجاري مفاوضات حول تصدير العنب والرمان إلى اليابان موضحًا أن السفير الياباني وعد بدعم هذا الملف.

وبحث وزير الزراعة مع السفير الياباني التعاون في مجال الاستزراع السمكي والميكنة الزراعية وسلاسل القيمة في مجال المنتجات الزراعية والأنشطة المرتبطة بها وتحديث أساليب الري وتنمية الصادرات الزراعية خاصة.

وأضاف وزير الزراعة أن وزارة الزراعة لديها معامل متميزة ومعتمدة في مجال الصحة النباتية وحاصلة على كل الموافقات باعتبارها معامل مرجعية على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، كما تتبع الوزارة إجراءات على مستوى متقدم في مجال الحجر الزراعي

وأوضح وزير الزراعة أن اللقاء تناول أيضًا بحث آليات دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين وتدعيم التعاون في مجال التدريب خاصة وأن الدولة المصرية لديها مراكز بحثية متعددة في كل المجالات.

‏من ناحيته، أعرب السفير الياباني عن سعادته بلقاء وزير الزراعة وأن هناك تاريخ طويل من التعاون الزراعي المصري الياباني منذ السبعينيات في مجال زراعة الأرز وتحسين البنية التحتية للري، ولديه نماذج للتعاون في هذا المجال مع وزارة الري مؤكدًا على أن التعاون مع مصر يزيد من مجالات التعاون الأفريقي لما لمصر من دور مؤثر في القارة الأفريقية

واستعرض يوشيفومي أومورا، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا اليابانية في مصر، المشروعات التي تنفذها المؤسسة بمصر، مؤكدًا على التعاون مع الوزارة في مجال الزراعة الآلية والميكنة الزراعية كما أشار إلى إمكانية التعاون مع البنك الزراعي المصري لتدعيم التمويل المقدم لصغار المزارعين، ‏وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الجانبين لتفعيل ومتابعة ما تم الاتفاق عليه من أجل سرعة تنفيذه على أرض الواقع.

‏حضر اللقاء الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور عادل الأشقر، رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة، كما حضر المستشار الزراعي بالسفارة اليابانية ومسؤولي الجايكا بالقاهرة