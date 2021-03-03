محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات «النور للمكفوفين» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدينة بنها تفقد خلالها لجان امتحانات مدرسة النور للمكفوفين، للاطمئنان على الطلاب، وسير الامتحانات، والتأكيد على توفير الأجواء المناسبة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

تحدث المحافظ إلى الطلاب وطمأنهم، موجها إدارة المدرسة بالتيسير عليهم، والعمل على راحتهم، وتوفير كل ما يلزم لهم لقضاء فترة الامتحانات في سيولة ويسر.



أكد المحافظ أن المحافظة لن تتوانى أبدا في تقديم أي خدمات للطلاب ولإدارة المدرسة لتقوم بمهمتها وتوفير أحدث الوسائل التعليمية للطلاب، مشيرا إلى أن مدرسة النور للمكفوفين ببنها من المدارس المتميزة، ويوجد بها طلاب ينافسون على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

رافق المحافظ في الجولة سماح محمد إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم، وعلى عبدالستار رئيس مدينة بنها.

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات طلاب مدرسة النور للمكفوفين ببنها

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات طلاب مدرسة النور للمكفوفين ببنها