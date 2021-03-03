شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الوادي الجديد» يتفقد امتحانات مدارس الخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد اليوم الأربعاء سير أعمال الامتحانات بعدد من مدارس إدارة الخارجة التعليمية، حيث تابع أداء طلاب الصف الأول الإعدادى الامتحان المجمع بمدرستى ناصر الإعدادية المشتركة، ٦ أكتوبر الاعدادية المشتركة.

وأجرى حوارا مع الطلاب حول وضوح الورقة الامتحانية مطمئنا على عدم وجود أي مشكلات تعرقل أدائهم الامتحانات، مشددا على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وبما يضمن سلامة الجميع، كما تفقد أعمال الامتحانات الإلكترونية بمدرسة الرسمية للغات لطلاب الصف الأول الثانوى.