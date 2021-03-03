شكرا لقرائتكم خبر عن إنارة «تل اليهودية» في شبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد العرفى رئيس مدينة شبين القناطر، إنه تقرر إنارة طريق تل اليهودية في شبين القناطر وتدعيمه بأعمدة جديدة، موضحا خلال متابعته لعدد من الطرق منها طريق المريج- شبين، أنه تقرر إجراء صيانة عاجلة للطرق، ومنها طريق شبين القناطر- كفر حمزة، بدءا من عزب سيسل مرورا بعزبة أيوب ومنطقة تل اليهودية ومدخل قرية كفر الشوبك.

أكد رئيس المدينة، شد الكابلات وصيانة الكشافات الموجوده بالتنسيق مع الكهرباء والوحدات المحلية في كل قرية لإنارة الطرق ليلا حرصا على أرواح المواطنين ومنعا لوقوع الحوادث.

في السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بحملة نظافة ورفع مخلفات في بعض القرى شملت أماكن تجمع القمامة بقرية الشوبك، حيث تم رفع المخلفات ابتداء من مدخل الطبالين حتى الشارع العمومي ثم طريق ترعة الشبيني حتى مزلقان السكة الحديد ورفع منطقة التجمع المجاور للسكة الحديد وتم رفع مخلفات بحمولة 10 أطنان.