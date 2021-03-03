شكرا لقرائتكم خبر عن 5419 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الصف الأول الإعدادي في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الأربعاء، إن 5419 طالبًا وطالبة بالصف الأول الإعدادي يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول أمام 121 لجنة في مراكز المحافظة الخمس.

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد في بيان، أنه تم تجهيز كل المدارس واللجان واتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية، حيث تم تنفيذ حملات مكثفة من أعمال التطهير والتعقيم وإجراءات الأمن والسلامة بالإضافة إلى التأكيد على توفير المناخ المناسب من الهدوء لكسر حاجز رهبة القلق والتوتر في نفوس الطلاب لتسير العملية الامتحانية بكل يسر وسهولة.

على جانب متصل، يواصل ٢٣٣٣ طالبًا وطالبة آداء امتحانات الصف الأول الثانوي للتعليم الفني اليوم في ١٣ لجنة، كما يؤدي الإمتحانات، طلاب الصف الأول الثانوي لمدارس الصم وضعاف السمع وطلاب الدمج وطلاب الصف الأول الإعدادي مع تطبيق كل الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

فيما يواصل ١٩٠٢ طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي أداء إمتحان الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية في ٢٧ لجنة في الوادي الجديد