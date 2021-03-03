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97814 طالبًا وطالبة بالأول الإعدادي يؤدون امتحانات نصف العام بالمنيا  

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، استقبلت 712 مدرسة إعدادي، 97814 طالبا وطالبة بالصف الأول الإعدادي، لأداء امتحان نصف العام، داخل 9 إدارات تعليمية، من العدوة شمالا، وحتى دير مواس جنوبا، وسط إجراءات وقائية مشددة.

وأضاف «الرشيدي» أن الطلاب حرصوا على الحضور منذ بداية الامتحان، وعلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لوباء ، حيث تم تشغيل بوابات التعقيم، وارتداء الكمامات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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