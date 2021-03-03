شكرا لقرائتكم خبر عن 97814 طالبًا وطالبة بالأول الإعدادي يؤدون امتحانات نصف العام بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، استقبلت 712 مدرسة إعدادي، 97814 طالبا وطالبة بالصف الأول الإعدادي، لأداء امتحان نصف العام، داخل 9 إدارات تعليمية، من العدوة شمالا، وحتى دير مواس جنوبا، وسط إجراءات وقائية مشددة.

وأضاف «الرشيدي» أن الطلاب حرصوا على الحضور منذ بداية الامتحان، وعلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لوباء كورونا، حيث تم تشغيل بوابات التعقيم، وارتداء الكمامات.