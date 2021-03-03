شكرا لقرائتكم خبر عن انتظان امتحانات الأول الاعدادى وسط إجراءات احترازية مشددة بمدارس الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم طلاب الصف الأول الإعدادي اليوم خلال أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، الامتحان المجمع، والأول الثانوي لأداء الرياضيات، واللغة الأجنبية الثانية، وسط إجراءات احترازية مشددة، وقامت الفرق المسؤولة عن دخول الطلاب قياس درجات الحرارة بأجهزة الكواشف الحرارية، وارتداء الطلاب للكمامات، وتنظيم الدخول للجان ومراعاة التباعد الاجتماعي.

ومن جانبه أكد محمد السبد، وكيل وزارة التربية والتعليم، انتظام الامتحانات في كافة مدارس المحافظة، مشددا على التزام كافة العاملين والطلاب بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والعاملين قبل الدخول إلى المدارس وارتداء الكمامات وتطهير وتعقيم الأيدي.

وأضاف، أن غرفة عملية المديرية على تواصل مع كل الإدارات لمتابعة سير العملية الامتحانية، مؤكدا على توفير الهدوء بجميع اللجان، واتباع التعليمات التي تم توزيعها على جميع مديري المدارس.