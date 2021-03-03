شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تطلق حملات توعوية بمحافظتي أسيوط والغربية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شاركت وزارة البيئة، الأربعاء، في إطلاق حملات توعوية مكبرة بقرى ومراكز محافظتي أسيوط والغربية، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، وتأتي هذه المحافظات ضمن نطاق عمل البرنامج، لرفع الوعي البيئي وتطوير القرى، بتلك المحافظات، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» للنهوض بالقرى المصرية، يأتى هذا في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في إطلاق الجهود لتطوير القرى المصرية، وتحقيق التعافى الأخضر، للحفاظ على البيئة، اتساقا مع المبادرات الرئاسية، التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تم خلال الحملات تشجيع شباب القرى على المشاركة في حملات التوعية للنهوض بقراهم، وتطويرها، وحثهم على الحفاظ على مستوى النظافة، ليشعروا أن البيئة جزء من حياتهم، إلى جانب التعاون مع الوحدات المحلية، بهدف التخلص السليم من المخلفات الصلبة في الأماكن المخصصة وتدريبهم على مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، حفاظا على صحتهم وبيئتهم المحيطة، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني من ممثلي الجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص، ومسؤولى الوحدات المحلية بالمراكز، والبرنامج الوطني بالمحافظة، في تكثيف أعمال النظافة، ورفع المخلفات من الوحدات السكنية والتجارية، ونقلها إلى أماكن التخلص النهائي.