شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء طلاب الصف الأول الثانوي من أداء امتحان الرياضيات في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى طلاب الصف الأول الثانوى، بمدارس الاقصر، اليوم من امتحان الرياضيات والذى جاء في متناول الطلاب.

وأوضح الطلاب أن الامتحان جاء به بعض النقاط الصعبة، لكنه في مجمله سهل، وتمكنوا من حله بالإضافة إلى أنه لم تواجههم أي مشكلات تقنية أثناء أداء الامتحان.

واطمأن محمد السيد، وكيل وزارة الفترة والتعليم، على سير الامتحانات الإلكترونية في المدارس الـ ٣٣ إلكترونيا، مؤكدا عدم وجود أي معوقات أو مشكلات بنظام الامتحان أو الاتصال بمنصة الامتحان.

وأضاف أنه يتم توفير الجو المناسب للطلاب أثناء أداء الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة الطلاب، وشدد على اتباع القواعد المنظمة للامتحانات داخل اللجان وتطبيق القانون بحزم في حالة مخالفة تلك التعليمات، مؤكدا تواجد أخصائي التطوير التكنولوجي اثناء الامتحان لحل أي مشكلات تتعلق بالدخول على منصة الامتحان وحلها فورا.

من ناحية أخرى لم تتلق غرفة عمليات التربية والتعليم بالأقصر، أي شكاوى من الطلاب حول الأسئلة، أو منصة الامتحان، بجانب أن الامتحانات جاءت مناسبة لجميع الطلاب.