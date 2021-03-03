شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الأقصر» تناشد الأسر تطعيم أطفالهم في اليوم الأخير لحملة شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد الطب الوقائي بصحة الأقصر جميع أهالي ومواطني المحافظة بسرعة تطعيم أطفالهم ضد مرض شلل الأطفال ضمن الحملة القومية التى تنتهى اليوم الأربعاء ، بواسطة فرق متحركه من منزل إلى منزل وفرق ثابته بالوحدات ومكاتب الصحه وأماكن مختاره بالمدن.

وأشارت مديرية الصحة إلى أن هذا التطعيم، يعد من أهم التطعيمات التنشيطية لرفع المناعة عند الأطفال الأقل من 5 سنوات مؤكدة أنه نظرا لسريان الفيروس في العديد من الدول المجاوره تحرص جمهورية مصر العربية على سلامة أطفالها وإستمرارية خلو مصر من شلل الأطفال، مؤكدة أن التطعيم الحالي لا يغني عن ما تم تطعيمه الأسبوع السابق من تطعيمات وضرورة تعاون الأهالى حرصا على سلامة أطفالهم.