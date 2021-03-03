شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: زراعة 100 شجرة مثمرة وتوزيع حاويات قمامة بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، سلسلة من ورش التوعية بحي شرق وغرب أسيوط، لمتابعة عمليات جمع ونقل المخلفات وتعريف الموطنين بمشروعات الجمع المنزلي الجديدة التي تم إطلاقها في الأحياء بمدينة أسيوط، وزراعة أشجار مثمرة بنقاط التجميع التي سوف يتم إلغاؤها.

كما تضمنت الحملات إجراء لقاءات توعية مع المواطنين والسكان وأصحاب المحال التجارية وتوعيتهم بأهمية النظافة من الناحية الدينية والبيئية والصحية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات التشجير وزراعة 100 شجرة مثمرة، وتوزيع حاويات قمامة سعة 120 لترا أمام المحال والمطاعم، كذلك تم تكريم عمال النظافة والسائقين والمشرفين، وتوجيه الشكر لهم على ما يبذلونه من جهد شاق لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

