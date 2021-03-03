شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 86.8% من الأطفال المستهدفين بحملة شلل الأطفال بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تطعيم عدد 47 ألفا و587 طفلًا وطفلة، خلال الـ 3 أيام الماضية، بالحملة القومية ضد مرض شلل بنسبة 86.8٪ من إجمالي المستهدف.

أضاف شوكة أن الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال تستهدف تطعيم عدد 54 ألفا و899 طفلًا وطفلة بشمال سيناء، بالمرحلة العمرية من عمر يوم وحتي 5 سنوات.

من جانبه قال محمد حمزة، مراقب عام الأوبئة ومسؤول التطعيمات بالمديرية، إن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية، والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.

وأضاف حمزة أن التطعيم مجاني، دون أي مقابل، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان، ويجب إعادة التطعيم، إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.